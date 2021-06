Norwegian Property kjøper på Aker Brygge

Norwegian Property (NPRO) har kjøpt eiendommen Felix på Aker Brygge, går det frem av en børsmelding.

Eiendommen ligger i underetasjene i Fondbygget, og har inngang fra første etasje ved Bryggetorget. Etter kjøpet eier NPRO alle næringsseksjonene i bygget.

NPRO har overtatt alle aksjene i Bryggetorget Invest AS, som eier 100 prosent av aksjene i eiendomsselskapet Bryggetorget 3 AS. Lokalene utgjør rundt 5.400 kvadratmeter og er i dag utleid som et konferansesenter.

Avtalt bruttoverdi for eiendommen var 172 millioner kroner, med overtakelse i andre kvartal 2021.