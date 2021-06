Veidekke bygger for Leröy i Sverige til 115 mill.

Veidekkes datterselskap BRA skal bygge Leröy Seafood nye distribusjonssenter for fisk og sjømat i Kungälv i Bohuslän.

Kontrakten er en totalentreprise til en verdi av 115 millioner svenske kroner – om lag det samme som norske kroner.

Med en grunnflate på 6.500 kvadratmeter blir sjømatanlegget et av de største i sitt slag i regionen. Etter planen skal Leröy ta nybygget i bruk i april 2022.

– Dette er en milepæl for Leröy i Sverige. Det nye sjømatsenteret vil gi virksomheten vår et enormt oppsving og er et stort steg i en mer miljøeffektiv retning, sier Mattias Gunnarsson, adm. direktør i Leröy.

Leröy-prosjektet har miljø og energieffektivisering i fokus og vil blant annet utnytte solenergi til kjøling av lagrene. Kontrakten inngår i ordrereserven for inneværende kvartal.