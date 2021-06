Trond Mohn landet kjempesalg på Helsfyr

Saken utvides.

Tidlig i mai ble det kjent at Entra var i eksklusive samtaler om et kjøp av Fyrstikkalléen 1 på Helsfyr i Oslo. Mandag bekrefter selskapet i en børsmelding at kontrakt er signert for en kjøpesum på 2,4 milliarder kroner.

Selgeren er et Arctic Securities-syndikat, der Trond Mohn er største aksjonær.

Meglerhuset kjøpte prosjektet på vegne av sine kunder for 1,92 milliarder kroner i juni 2018. 650 millioner kroner ble hentet inn i egenkapital, og Mohn tok 25 prosent av aksjene.

Selgerne den gangen var Grimstad-investoren Johan Benad Ugland fra Grimstad og Jan Sigurd Otterlei fra Arendal, samt Oslo-baserte Vedal Investor. Ugland satt på 60 prosent av prosjektet, de to andre delte resten likt.