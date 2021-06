SBB selger alt i Entra – Castellum plukker opp

SBB selger alle sine nær 15 millioner aksjer i Entra, og Castellum kjøper samme andel.

Aksjene ble solgt til kurs 210 kroner hvilket gir en totalsum på salget på 3,2 milliarder kroner, går det frem av en separat børsmelding.

For SBB utgjør salget rundt 10 prosent avkastning siden oppkjøpet, tilsvarende en annualisert avkastning på 20 prosent.

SBB har også avgjort å stanse planene om sekundær notering på Oslo Børs.

– Med dette salget setter vi strek for SBBs interesse for Entra, og jeg må si resultatet ikke er hva vi først så for oss, sier Ilija Batljan, konsernsjef og grunnlegger av SBB.

– Det føles likevel godt å oppnå en viss avkasting på avtaler som ikke går vår vei.

Etter transaksjonen eier Castellum nær 33,2 millioner aksjer i selskapet, tilsvarende 18,2 prosent.

– I tråd med planen

«Castellums kjøp av aksjer i Entra er en effektiv måte for selskapet å oppnå ønsket tilgang til det norske eiendomsmarkedet, og kjøpet er i tråd med selskapets strategi om å være en ledende eiendomseier og investor i det nordiske eiendomsmarkedet», skriver Castellum i en pressemelding.

– Entra er en solid investering i form av en unik eiendomsportefølje av høy kvalitet med god geografisk eksponering, en veldig interessant prosjektportefølje og en stor kundebase for offentlige tjenester, samt en sterk balanse. Kort sagt, de nøyaktige forholdene som kreves for å skape fremtidig vekst, sier administrerende direktør Henrik Saxborn i Castellum i en kommentar.