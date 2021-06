Eiendomskjempe fortsetter veksten

AKA AS kan i løpet av årets første tertial, altså fra januar til april, vise til et solid delårsresultat. Totale leieinntekter endte på 196,4 millioner kroner, opp over 10 millioner fra 185,7 millioner samme periode i fjor.

Driftsresultatet endte på 164, 4 millioner kroner, ned fra 172, 5 millioner i 2020. Samtidig fikk resultatet før skatt seg en knekk, som endte på 107, 9 millioner kroner, sammenliknet med 116, 9 millioner i fjor.

Nedgangen i driftsresultat og resultat før skatt forklares med høyere gevinst fra salg av eiendom i 2020. Videre skriver AKA i sin tertialrapport at utviklingen i den underliggende eiendomsdriften er solid, og at resultatbidraget har økt sammenliknet med samme periode i fjor.

AKA AS eies av milliardær Aage Thoresen, som ifølge Kapital er god for 6 milliarder kroner.