Stordalens nye kjøpesentergigant har hentet nye milliarder

Aurora Eiendom har i juni hentet to milliarder kroner i ny aksjekapital, opplyses det i en melding.

Av dette var 1,4 milliarder kroner forhåndstegnet i en rettet emisjon mot 11 hjørnesteininvestorer, mens de siste 623 millionene er hentet fra 75 nye aksjonærer i en overtegnet emisjon med en kurs på 100 kroner.

– Vi er fornøyde med responsen fra markedet og med å innhente 2 milliarder kroner i kjøpesenter-segmentet på få uker. Vi setter stor pris på tilliten fra så mange kvalitetsinvestorer, og styret jobber videre med vekststrategien, sier styreleder Petter A. Stordalen i en kommentar.

Blant hjørnestensinvestorene i selskapet er kjente navn som blant andre Christian Ringnes, Johan Johansson, Varner-familien og Aurora Eiendom-sjef Lars Ove Løseth.

Fem kjøpesenter

Finansavisen skrev tidligere i juni at satsningens første kjøp er en pakke på fire sentre fra konkurrenten Steen & Strøm – Vinterbro Senter i Ås kommune utenfor Oslo, Amanda Storsenter i Haugesund, Nerstranda i Tromsø og Nordbyen i Larvik. En transaksjon som er forventet avsluttet i starten av juli.

I tillegg vil kapitalen som nå er innhentet finansiere et femte stort, norsk kjøpesenter, hvor Aurora Eiendom allerede har signert en intensjonsavtale.

– Kjøpesenter er litt «out of favour, og det siste man tenker på i dag. Jeg kjente litt til Lars Løseth, og vi begynte å prate sammen for fem-seks måneder siden. Jeg tror det er en perfekt timing nå, for jeg tror på en reprising av bransjen, sa Stordalen til Finansavisen i starten av juni.

Selskapet skriver også i dagens melding at under forutsetning av at vilkårene for sluttføring av emisjonen er oppfylt og at nødvendige tillatelser fra Oslo Børs gis, forventer de at aksjene blir tilgjengelig for handel på Euronext NOTC Oslo.

Aurora Eiendom planlegger også børsnotering på Euronext Growth mot slutten av året.