Black Sea Property-fusjon godkjent

Onsdag ble det avholdt ordinær generalforsamling i Black Sea Property. Der ble fusjonen med Bulgaria Eiendom Invest godkjent enstemmig. Det samme ble også kapitalforhøyelsen som ble gjort i forbindelse med fusjonen, opplyses det om.

28. mai ble det kjent at Black Sea Property og Bulgaria Eiendom Invest hadde inngått en intensjonsavtale om en betinget sammenslåing av de to selskapene. I henhold til fusjonsplanen måtte generalforsamlingene i de respektive selskapene vedta fusjonen mellom de to selskapene før den kunne fullbyrdes.