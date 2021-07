Selger seg ut av Oslo S Utvikling

Entra og Linstow er blitt enige med Bane NOR om å kjøpe deres andel på 33,3 prosent. Hvert av selskapene vil betale 475 millioner kroner, og etter transaksjonen vil Entra og Linstow eie 50 prosent hver av Oslo S Utvikling.

Oslo S Utvikling ble opprettet i 2001, og har hatt ansvaret for å utvikle en større del av Bjørvika-området, som ligger sør for Oslo S. Bjørvika er det største byutviklingsprosjektet i Norge i nyere tid, der hele havneområdet er utviklet til et nytt bydistrikt der rundt 20.000 mennesker skal jobbe og 10.000 vil bo når alt er ferdig.

– Attraktive vilkår

Til sammen har Oslo S Utvikling bygget og solgt videre 12 store næringseiendommer på til sammen 150.000 kvadratmeter.

– Gitt attraktive markedsforhold og vilkår som ble avtalt med kjøperne, besluttet Bane NOR Eiendom at tidspunktet for salg var riktig, sier adm. direktør Jon-Erik Lunøe.

Det gjenværende utviklingspotensial Oslo S Utvikling er på rundt 800 boenheter med tilknyttet detaljhandel og restauranter samt kulturelle aktiviteter. I tillegg sitter selskapet på en andel på 72,2 prosent i en tomt som er hovedsakelig regulert for kommersielle formål og en opsjon på å erverve 25% av en tomt som er under regulering hovedsakelig for kommersielle formål.

– Entra har en stor portefølje rundt sentralstasjonen i Oslo og utviklingen av Bjørvika har betydelig forbedret kvaliteten på hele porteføljen vår her. Som byutvikler vil Entra være en del av de gjenværende utvikling i Bjørvika og å opprettholde vår aktive rolle i Oslo S Utvikling, sier adm. direktør Sonja Horn i Entra.