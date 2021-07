Selger kjøpesenter for 37 millioner

Baltic Sea Properties har, sammen med selskapets datterselskaper, signert og fullført et salg av et kjøpesenter i Utena, Litauen. Salgsprisen er på 3,7 millioner euro, som er 0,6 millioner euro høyere enn selskapets siste verdsettelse av eiendommen.

I norske kroner gir det en salgspris på 37,7 millioner kroner.

Salget frigjør kapital som selskapet planlegger å reinvestere i nye prosjekter eller oppkjøpsmuligheter.

For to uker siden meldte Baltic Sea Properties at selskapet har solgt en handelseiendom i litauiske Kursenai for 1,31 millioner euro. Det salget er nå sluttført. I midten av juni sluttførte Baltic Sea Properties også salget av en industrieiendom i Panevėžys til det estiske eiendomsfondet Eften for 5,3 millioner euro.