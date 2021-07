OBOS-prisene falt i Oslo i juni

(Saken oppdateres)

Ferske tall viser fall i bruktboligmarkedet for OBOS. Prisene på bruktboliger i Oslo fra OBOS sank 2,3 prosent fra mai til juni. Det siste året har prisene steget 11,5 prosent.

– Tallene for juni vitner om lavere temperatur i boligmarkedet i hovedstaden. Økt tilbud og utsikter til renteoppgang i høst, kan trolig forklare en del av prisnedgangen, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS i en pressemelding.

I følge TDN Direkt er prisnedgangen i juni er større enn vanlig for brukte OBOS-boliger. Denne kommer etter prisfall både mars og april. I mai flatet det ut og prisene endte 0,2 prosent opp.

– Vi må tilbake til 2017 for å finne svakere prisutvikling i Oslo. Det er ikke uventet at prisene roer seg etter den kraftige prisveksten i fjor og i starten av dette året, men dette var noe sterkere nedgang enn ventet. Samtidig må prisnedgangen ses i lys av at det er omsatt en høyere andel større boliger i juni enn i mai i år, og siden de har lavere kvadratmeterpris enn de mindre boligene, trekker dette prisveksten ned, sier Monsvold.

Videre falt OBOS-prisene på landsbasis 1,4 prosent i juni, mens de er opp 11,3 prosent de tolv siste månedene