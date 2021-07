KMC og BEWi ett skritt nærmere nytt emballasjesenter

KMC Properties har inngått en langsiktig leieavtale med BEWi for et nytt emballasjesenter på Jøsnøya i Hitra kommune, opplyses det i en melding.

Partene inngikk i mars en intensjonsavtale for utviklingen av et sådant bygg. Nå har partene inngått en betinget leieavtale samt en avtale for en forprosjektsfase.

Det nye bygget skal oppføres av KMC Properties, før BEWi leier det i en 15-årsperiode. BEWi vil også ha to opsjoner for forlengelse med inntil ti år totalt.

Det estimeres at oppføringen av bygget vil koste over 100 millioner kroner. Såkalt Yield-on-cost er satt til 7,5 prosent.

Betingelsen er at KMC Properties fikser en avtale for oppføringen av bygget som begge parter godkjenner.

Den nye emballasjefabrikken vil etter planen stå ferdig i fjerde kvartal neste år. Den blir BEWis mest moderne og effektive fiskekassefabrikk. Den skal også inneholde fasiliteter for mottak av gjenbrukbare fiskekasser og paller.