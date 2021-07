Entra har inngått en ny leiekontrakt med Bergen kommune. Det gjelder leie av 7.400 kvadratmeter i Møllendalsveien 6-8 i Bergen. Leiekontrakten har en varighet på 10 år og starter i 2022.

Det fremkommer av en børsmelding tirsdag.

Møllendalsveien 6-8 er et 14.250 kvadratmeter stort kontorlokale som for tiden er under ombygging i to faser som vil bli fullført i fjerde kvartal 2021 og fjerde kvartal 2022. 95 prosent av eiendommen er utleid på forhånd.