Entra med kraftig resultathopp

Entras leieinntekter økte med 3 prosent siden andre kvartal i fjor, fra 587 millioner kroner til 602 millioner. For første halvår totalt endte inntektene på 1.2 milliarder kroner både i fjor og i år.

På bunnlinjen så imidlertid selskapet større vekst. Resultat etter skatt vokste med 20 prosent, fra 730 millioner kroner til 877 millioner. En stor del av økningen i resultat etter skatt kan forklares som et resultat av verdiendringer i eiendomsporteføljen. For andre kvartal i år endte netto verdiendringer på 756 millioner kroner, mot 590 millioner kroner i fjor.

Verdien av den totale eiendomsporteføljen har økt kraftig over det seneste året. Ved andre kvartal i fjor var verdien av porteføljen på rett over 51 milliarder kroner, mens den nå er verdsatt til 63 milliarder kroner.

Styret har bestemt seg for å utbetale et halvårlig utbytte på 2,5 kroner per aksje. Utbetalingen vil finne sted 12.oktober.

Gjennom kvartalet har selskapet gjennomført to nye oppkjøp. Det ene er oppkjøpet av Fyrstikkaléen 1 i Oslo, og det andre er Lars Hilles Gate 19 i Bergen.

Entra (Mill. kr) 2. kv./21 2. kv./20 Driftsinntekter 602 587 Driftsresultat 539 522 Resultat før skatt 1.126 940 Resultat etter skatt 877 730