Fredriksen sluker hele Aker Brygge

John Fredriksen har gjennom investeringsselskapet Geveran Trading kjøpt 95,8 millioner aksjer i Norwegian Property til en gjennomsnittlig kurs på 18,50 kroner. Det tilsvarer aksjer for 1,75 milliarder kroner. Selgeren var Folketrygdfondet.

Etter kjøpet kontrollerer Fredriksen gjennom Geveran 95,2 prosent av Norwegian Property. Videre fremkommer det at investeringsselskapet kan komme til å kjøpe flere aksjer til samme kurs i perioden fremover til 13.august, gitt at aksjonærene ønsker å tilby de for salg.

Geveran opplyser også om at de har til hensikt å gjennomføre tvangsinnløsning av de øvrige aksjonærene, og kursen vil også da være 18,50 kroner. Torsdag stengte Norwegian Property-aksjen i 18,25 kroner, etter en kursoppgang på 22 prosent.

Stor på brygga

Norwegian Property eier til sammen 122.000 kvadratmeter med eiendom på Aker Brygge der mesteparten er kontorer. Eiendomsverdiene var i andre kvartal på 65,8 milliarder kroner.

Fra Aker Brygge administreres også Fredriksens børsnoterte selskaper, som Frontline, Golden Ocean, Flex Lng og Ship Finance. Også Fredriksens private selskap Seatankers holder til på «Brygga».