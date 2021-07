NRP selger til sveitsisk eiendomsgigant

Siden 2000 har Ness, Risan & Partners (NRP) levert en IRR på 22 prosent til sine investorer innen direkteinvesteringer og har NOK 27 milliarder under forvaltning (AUM). Dette har den børsnoterte eiendomsgiganten Swiss Life Grpuup lagt merke til, og kjøper derfor hele eiendomsdivisjonen til NRP.

Gjennom oppkjøpet av eiendomsvirksomheten til NRP utvider Swiss Life Managers sitt geografiske fotavtrykk til Norden, og styrker ytterligere sin posisjon som Europas ledende eiendomsforvalter.

– Med dette steget utvider vi kundebasen og vil kunne tilby kundene direkte tilgang til det nordiske eiendomsmarkedet. Vi ser frem til å jobbe med det erfarne og suksessrike teamet til NRP,» sier investeringsdirketør Stefan Mächler i Swiss Life Group, i en melding.

For Swiss Life Asset Managers er transaksjonen en inntreden i et nordisk marked med en positiv makroøkonomisk utvikling. Med et «unikt nettverk og dyp innsikt i det nordiske markedet for næringseiendom» har NRP en variert portefølje bestående av kontor-, handels- og industrieiendommer i regionen, med hovedvekt på logistikkeiendom.

Porteføljen karakteriseres av «attraktive eiendommer» med virksomhets-strategisk plassering og solide leietakere på lange kontrakter.

– I tråd med vår strategi går vi sammen med en av de ledende aktørene innen næringseiendom i Norden og styrker gjennom dette vår tilstedeværelse i Europa, og utvikler ytterligere vår posisjon som en ledende europeisk eiendomsforvalter,» sier Stefan Mächler, CIO i Swiss Life Group, i en melding.

Hemmelig sum

– Etter å ha vært gjennom en lang og grundig prosess er vi sikre på at Swiss Life er en perfekt partner for NRP, med en strategisk tilnærming, finansiell styrke, ekspertise og nettverk som gjør denne sammenslåingen til noe mer enn bare summen av de ulike delene,» sier grunnlegger og toppsjef Christian Ness, som i tillegg vil lede Swiss Life Asset Managers i Norden, og legger til:

– For vårt eiendomsteam blir det å jobbe på samme måte som tidligere, men med nye muligheter til å øke våre direkteinvesteringer betydelig på det øverste nivået av europeisk eiendomsvirksomhet.

Verken Ness eller Mächler ønsker å røpe kjøpesummen, men skriver i meldingen at transaksjonen forventes å sluttføres innen tredje kvartal, eller tidlig i fjerde kvartal.

NRP er en Oslo-basert, uavhengig og privateid investeringsvirksomhet som spesialiserer seg på direkteinvesteringer og fonds-strukturer innen eiendom, shipping og offshore. Selskapet ble etablert i 2000 og har 110 ansatte. NRPs kunder er private investorer, «family offices», investeringsselskaper, stiftelser, samt institusjonelle investorer som representerer 77 prosent av fondskapitalen i NRP.

– Swiss Life Asset Managers og NRPs eiendomsvirksomhet er lignende bedriftskulturer, med den samme tilnærmingen til investeringer, ved å kombinere disse to får vi en plattform som vil akselerere vekst og samtidig levere en høy grad av service til våre kunder, sier Ness.