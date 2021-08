I 2003 kjøpte Ola Mæle 1,35 millioner mål skog i Namdalen av Norske Skog, parallelt med ekteparet Ulvig Kiær. Uenighet om hvem som hadde rett på målene endte med rettssak, hvor Mæle i 2009 ble tildelt 730.000 mål mot å betale 88 millioner kroner. I 2020 solgte investoren 591.000 mål til det tyske LAM Landund Forstwirtschaft.

Slikt blir det penger av.

Finansavisen har tidligere omtalt Mæles skogsalg. Tyskerne kjøpte aksjeselskapene Namdal Bruk, Store Bjørhusdal Bruk, Tunnsjø Bruk og Van Severen & Co. Den gangen hadde ikke Mæle anledning til å kommentere prisen.

Nå har Sjølyst Utvikling levert årsregnskapet for 2020. Der fremgår det at Mæles selskap Sjølyst Utvikling fikk en gevinst på 400 millioner for salget av de fire aksjeselskapene. Ola Mæle bekrefter overfor Finansavisen at overskuddet kommer fra salget av målene i Namdalen. Mæle har tidligere solgt skogsarealer og kraftrettighetene i området. Trekker man fra de 88 millionene han betalte i 2009, er gevinsten på over 500 millioner kroner.

Dermed kunne Mæle ta ut et utbytte på 260 millioner kroner fra selskapet.

– Hva har du tenkt å bruke utbyttet til?

– Først og fremst så har vi kvittet oss med gjeld. Vi nedbetalte en gjeld på 140 millioner kroner i forbindelse med salget av aksjene i de fire selskapene. Det er veldig deilig å være gjeldfri. Ellers driver vi driver vi aktivt med investeringer innenfor tre områder: retail, eiendom, og skog og utmark, sier Ola Mæle til Finansavisen.

– Hvordan investerer dere?