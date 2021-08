Styremedlem i Norwegian Property aksepterer Fredriksen-bud

Den 15.juli kjøpte Fredriksen aksjer for 1,75 milliarder kroner fra Folkrtrygdfondet gjennom sitt investeringsselskap Geveran Trading. Det fremkom også av samme melding at investeringsselskapet kunne komme til å kjøpe flere aksjer til samme kurs i perioden fremover til 13.august, gitt at aksjonærene ønsker å tilby de for salg.

Nå har styremedlem i Norwegian Property Bjørn Henningsen akseptert budet. Gjennom to selskap han kontrollerer har han solgt aksjer til Fredriksens Geveran Trading for 7,4 millioner kroner.

MAX Eiendom AS har solgt 130 313 aksjer og Camvecti Holding AS har solgt 275 686 aksjer til 18,25 kroner per aksje i NPRO ved å akseptere tilbudet fra Geveran Trading Co. Limited. De to selskapene er 100 prosent eiet av Bjørn Henningsen som er styremedlem i Norwegian Property.

Etter transaksjonene eier Henningsen og selskaper kontrollert av Henningsen ingen aksjer eller rettigheter knyttet til aksjer i NPRO.

I slutten av juli kjøpte Fredriksen ut Krefting.