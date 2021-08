Skal utvikle nye distribusjonssentre i Litauen

Baltic Sea Properties har signert to leieavtaler med den franskeide pakkeleveringsgruppen DPD, eid av Le Groupe La Poste, for utvikling av to nye distribusjonssentre i Siauliai og Telsiai i Litauen.

I en børsmelding kommer det frem at den totale størrelsen på terminalene er rundt 4.000 kvadratmeter, med planlagt levering innen andre kvartal 2022.

Begge leieavtalene er på 15 år.

I henhold til leieavtalen forplikter Baltic Sea Properties seg til å bidra med ytterligere utvidelser på minimum 1.000 kvadratmeter for begge terminalene innen fem år, på leietakers forespørsel.