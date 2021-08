Kanonvekst for Tollefsens Heimstaden – satt igjen med over 4,6 milliarder etter skatt

Eiendomsinvestoren Ivar Tollefsen har mesteparten av sine verdier i Heimstaden, som er børsnotert i Stockholm. Selskapet vokser i ekspressfart, og for 2. kvartal kunne selskapet fredag morgen rapportere om en leieinntektsvekst på nesten en halv milliard til 2.053 millioner svenske kroner mot 1.598 millioner millioner i samme kvartal i fjor.

Kraftig resultatvekst

Resultatet før skatt dundret samtidig opp og endte på rett i overkant av 5,7 milliarder svenske kroner, mot fjorårets 2,1 milliarder. Nettoresultatet økte med 2,9 milliarder svenske kroner, til 4,6 milliarder.

Resultathoppet skyldes i stor grad verdijusteringer på eiendomsporteføljen på hele 4,6 milliarder svenske kroner, mot fjorårets 1,6 milliarder.

Selskapet hamstrer eiendommer, hovedsakelig utleieboliger, og kjøpte i løpet av andre kvartal 16.000 boliger og økte dermed verdien på boligmassen totalt med rundt 50 milliarder kroner. Samlet sett eier selskapet ved utgangen av kvartalet eiendommer for 186 milliarder svenske kroner, fordelt på 116.083 boliger og en del næringseiendom.

Inn i Storbritannia

I andre kvartal gikk selskapet for første gang inn i Storbritannia med oppkjøpet av en portefølje av boliger under bygging i Birmingham. Her la de 1,9 milliarder svenske kroner på bordet.

«Vi fortsatte å investere i nye og eksisterende markeder og nådde en stor milepæl med vår første britiske investering i mai», sier adm. direktør Patrik Hall i en børsmelding.

Selskapet har en liten andel av sin portefølje i Norge. Verdien på eiendommene her ligger på 19 milliarder kroner og selskapet har 167 millioner i leieinntekter. Det er mange år siden selskapet gjorde noen kjøp i Norge.

Med sin inntreden i Birmingham, sitter selskapet på eiendom i Norden, Tsjekkia, Polen, Tyskland, Nederland og Storbritannia.

Tollefsen er Norges desidert største private eiendomsinvestor.

