Olav Thon betaler utbytte på over 500 millioner

Resultatet før skatt har gått opp fra 180 millioner andre kvartal 2020 til 503 millioner samme kvartal i år.

Verdiendringer av investeringseiendommer og finansielle instrumenter utgjorde til sammen 19 millioner kroner, i samme periode ifjor var tallet minus 328 millioner.

Styret har foreslått et utbytte på fem kroner pr. aksje som vil betyr et samlet utbytte på over 500 millioner kroner.

I juni i år vedtok styret og utsatte utbetaling til et senere tidspunkt. Nå utbetales utbytte til alle aksjonærer pr. 31.08.2021.

Omsetningen i kjøpesenterporteføljen var på 12.766 millioner opp fra 12.353 millioner fra samme kvartal i fjor.

Olav Thon Eiendomsselskap (Mill. kr) 2. kv./21 2. kv./20 Driftsinntekter 740 723 Driftsresultat 710 408 Resultat før skatt 503 180 Resultat etter skatt 452 140

Leieinntekter

Leieinntektene øker med 17 millioner sammenlignet med samme kvartal ifjor, men netto lilleinntekter er redusert med 22 millioner på grunn av leiereduksjoner som følge av pandemien.

Ser man første halvår under ett har Olav Thon Eiendomsselskap gått fra minus 2.562 millioner i første halvår i fjor til pluss 1.590 millioner i år.

Verdiendringer av investeringseiendommer og finansielle instrumenter utgjorde totalt 516 millioner kroner mot minus 3.460 millioner.

Kontantstrøm fra driften var på 1.000 millioner kroner mot 844 millioner. Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var 632 millioner kroner mot 622 millioner første halvår ifjor.

Verdien av hele eiendomsporteføljen var vurdert til 54.543 millioner kroner pr. andre halvår opp fra 52.373 millioner andre halvår ifjor.

Olav Thon Eiendomsselskap Eiendomsporteføljen består av 60 eide og 17 forvaltede kjøpesentre samt annen næringseiendom.

Kjøpesentervirksomheten utgjør 80 prosent, målt etter leienivå.

Adm. direktør er Dag Tangevald-Jensen.

Største aksjonær er Olav Thon Gruppen med 73,9 prosent, som videre er heleid av Olav Thon Stiftelsen.

Solgte kjøpesenter

I andre kvartal solgte Olav Thon Eiendomsselskap ett av sine 61 kjøpesentre, Familia Køpcentrum utenfor Helsingborg i Sverige, på 15.000 kvadratmeter. Samt et kontorbygg på Lysaker på 19.000 kvadratmeter (Elveveien 65-75 og 85)

I kjøpesenterporteføljen som sådan inngår blant annet Norges største kjøpesenter målt etter omsetning: Lagunen Storsenter i Bergen og totalt seks av landets syv største kjøpesentre.