Borgestad med nye tap – styrelederen trekker seg

Borgestad økte omsetningen til 217 millioner kroner i andre kvartal, fra fjorårets 209 millioner kroner. EBITDA økte også fra 5,9 millioner til 10,1 millioner kroner.

Til tross for økt omsetning endte resultatet før skatt på negative 9,6 millioner, mot et overskudd på 24,5 millioner i andre kvartal 2020.



Egenkapitalen utgjorde 351 millioner kroner ved utgangen av kvartalet, mot 383 millioner i fjor, som tilsvarer en egenkapitalandel på 23,4 prosent, mot fjorårets 25 prosent.

Pandemien påvirker

Selskapet skriver i kvartalsrapporten at konsernet fortsatt er negativt preget av pandemien, spesielt innen eiendomssegmentet. For ildfast-segmentet er det noen utsettelser og forskyvninger av installasjons- og serviceprosjekter, men det er økt aktivitet innen installasjonsvirksomheten.

Borgestad Investeringsselskap med eiendomsutvikling og produksjon av ildfaste produkter.

Hovedkontor i Skien.

Grunnlagt i 1904 av statsminister og industrieier Gunnar Knudsen.

Fikk nåværende selskapsform etter salg av konsernets rederivirksomhet i 2006.

Konsernsjef er Pål Feen Larsen.

Største aksjonær er Christen Knudsen gjennom Mentone.

I mai gjenåpnet Polen samfunnet, og samtidig gjenåpnet leietagerne i kjøpesenteret Agora Bytom, som er konsernet største investering. Omsetningen i Agora Bytom økte med 26,8 prosent i andre kvartal, sammenlignet med samme periode i fjor.

Knudsen trekker seg

I en egen børsmelding mandag melder Borgestad at styreleder og hovedaksjonær Christen Knudsen byttes ut med Jacob Møller, som har sittet i styret siden 2009.

Knudsen har hatt sentrale posisjoner i Borgestad siden 1986.

«Etter noen krevende år, har jeg etter en helhetsvurdering kommet til at det er riktig for meg å trekke meg som styreleder i Borgestad. Det har vært en vanskelig og vemodig beslutning gitt mine mange år i selskapet», sier Knudsen i meldingen.

Møller er utdannet jurist fra Universitet i Oslo og har en Master in Law fra University of Cambridge. Han har jobbet som advokat i BAHR og vært leder for Schibsteds M&A-avdeling.