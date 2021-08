Bygger laksefabrikk i Florø for 620 millioner

KMC Properties, som spesialiserer seg på industri- og logistikkeiendommer, har signert en intensjonsavtale med Slakteriet Holding AS om å bygge et nytt anlegg for slakting av laks i Florø, går det frem av en børsmelding.

SKAL BYGGE LAKSEFABRIKK: KMC Properties og toppsjef Liv Malvik. Foto: KMC Properties

Anlegget skal settes opp i det industrielle kystområdet ved Fjord Base. Byggekostnaden er anslått til 620 millioner kroner, med en yield som oppgis til 6,75-7,1 prosent av den totale investeringskostnaden.

KMC Properties vil ha ansvar for byggingen, som forventes å starte i 2022 og med planlagt ferdigstillelse i 2023/24. Partene har blitt enige om en trippel-net «barehouse» leiekontrakt over 20 år, med påfølgende opsjon på 10 års forlengelse.

Investeringen vil bli finansiert gjennom en kombinasjon av banklån og egenkapital. Endelig vedtak om gjennomføring av prosjektet forventes etter avslutning av forprosjektet ultimo 2021.