Salg av porteføljen kan ta 2-3 år

RomReal leverte inntektsvekst fra 190.000 euro i fjor til 331.000 euro i år.

Driftsresultatet endte på 88.000 euro, vesentlig opp fra 14.000 euro i fjor.

Finansielle kostnader på 410.000 euro ødela imidlertid for bunnlinjen til selskapet, som endte med tap på 380.000 euro. Det er opp fra 196.000 i minus i samme periode i fjor.

«En usikker salgsfremgang kombinert med leverandørfinansiering, ytterligere infrastrukturinvesteringer for å forbedre salgbarheten, indikerer at et komplett salg av hele porteføljen lett kan trekke ut i 2-3 år til», skriver selskapet.

Romreal (EUR) 2. kv./21 2. kv./20 Driftsinntekter 331.000 190.000 Driftsresultat 88.000 14.000 Resultat før skatt -377.000 -195.000 Resultat etter skatt -380.000 -196.000