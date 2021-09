Folketrygdfondet har solgt alt i Entra

Folketrygdfondet har fredag solgt 21.408.057 aksjer i Entra, opplyses det i en melding.

Fondet har deretter ingen aksjer igjen i eiendomskonsernet. Eierandelen før salget var 11,75 prosent, som gjorde Folketrygdfondet til tredje største eier i Entra.

Senere opplyses det at Castellum, Entras nest største eier, har kjøpt et like stort antall aksjer i Entra, og at det svenske selskapet nå har 30,6 prosent av aksjene.

Handelsdata i Infront viser at posten ble solgt for 210 kroner pr. aksje. Det gir en totalsum på like under 4,5 milliarder kroner.

Entra styrket bunnlinjen med 20 prosent i andre kvartal.

Aksjen har steget drøyt 10 prosent hittil i år, og er opp mer enn 75 prosent seneste 12 måneder.

Den hissige budkampen mellom svenske SBB og Castellum presset kursen opp mot 200 kroner, og siden har den fortsatt oppover.

Castellum er imidlertid fortsatt bak svenske Balder på aksjonærlisten. Sistnevnte har 32,7 prosent.