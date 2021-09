Evergrande-sjefen vil fortsette boligbyggingen

Kinesiske myndigheter har bedt Evergrande om å unngå mislighold av sine obligasjoner i amerikanske dollar på kort sikt.

Det rapporterer internasjonale medier, blant annet LiveSquawk og Forexlive, som viser til kilder.

Evergrande har kupongbetaling på 83,53 millioner dollar torsdag.

Vil fortsette

Eiendomsgiganten har over 2.600 milliarder kroner i gjeld, en situasjon som har gjort at verdensbørsene har svingt den siste tiden.

En kollaps er ventet å gi store økonomiske ringvirkninger globalt.

Xu Jiayin, som stiftet selskapet i 1996, var onsdag i møte med over 4.000 direktører. Han ba dem om å bruke all energi på å fortsette arbeidet og produksjon for å sikre at de leverer på eiendom.

Aksjekursen til den kinesiske eiendomsgiganten Evergrande steg med 23 prosent etter at selskapet onsdag inngikk en betalingsavtale med sine obligasjonseiere.

