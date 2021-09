ESB ser begrenset Evergrande-eksponering

Den europeiske sentralbanksjefen, Christine Lagarde, mener Europas direkte eksponering mot det kinesiske eiendomsselskapet Evergrande er «begrenset». Det fremkom under et intervju Lagarde gjorde med CNBC fredag morgen.

Evergrande har pr. fredag morgen ikke gitt noen uttalelser rundt hvorvidt de har gjort opp for seg hva gjelder kupongbetalingen for deres dollardenominerte obligasjonslån – som forfalt torsdag.

– Jeg er fullstendig klar over at alle finansielle markeder henger sammen, og derfor følger vi nøye med på utviklingen av Evergrande. Men i Europa og i euroområdet spesielt, er den direkte eksponeringen mot selskapet begrenset, uttalte Lagarde.

På spørsmål om ESB var forberedt på utsiktene til en kaotisk global dominoeffekt i tilfelle Evergrande kollapser, svarte Lagarde:

– Som sagt, er det vi ser for øyeblikket en Kina-basert situasjon og eksponering. Jeg kan ikke snakke for USA, men jeg kan si at for Europa at dets direkte eksponering begrenset.

Evergrande-aksjen er i øyeblikket ned 13,5 prosent.