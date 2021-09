Denne uken måtte eiendomsselskapet Miris møte i Søndre Østfold tingrett, etter å ha blitt begjært konkurs av USCGIM Bridge LLC, som tilrettela for et brolån på 100 millioner kroner. Av dommen fremgår det at selskapet hadde en fordring mot Miris på drøyt 9 millioner euro.

Fredag kom kjennelsen, hvor dommer Kjerstin Daler slo selskapet konkurs, E24 omtalte konkursen først.

«Miris AS er åpenbart illikvid. Det vises til at lånet, som kravet har sitt utspring i, har vært misligholdt siden september 2020,» skriver dommeren.

Et av eiendomsselskapets mest profilerte prosjekter var Snøhetta-tegnede Svart Hotell som skulle bygges ved foten av Svartisen.

Daglig leder i Miris, Gunnar Mathisen skriver i en SMS til E24 at avgjørelsen vil bli anket.

Kvale-advokat Thomas Piro er oppnevnt som bostyrer.