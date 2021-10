DNB Markets-analytiker Simen Mortensen har oppgradert Entra fra hold til selg, melder Bloomberg. Samtidig kutter han i EPS-estimatene (resultat pr. aksje) i 2021-23 for å gjenspeile et høyere rentenivå, og tar ned kursmålet fra 190 til 185 kroner.

Dette er under Entra-analytikernes gjennomsnittlige kursmål på 204,33 kroner.

Entra-kursen har kommet ned etter fjorårets budkamp mellom Castellum og Balder, og Mortensen mener ifølge TDN Direkt at prisingen nå er mer fair i forhold til nettoverdier (P/NAV).

DNB-analytikeren tror budkampen kan trekke ut tid og øyner en risiko for redusert likviditet i aksjen og verdsettelse av P/NAV. Han påpeker dog at begge de svenske kamphanene vil tjene – regnskapsmessig og i forhold til kredittvurderinger – på å ha Entra som et tilknyttet selskap.

«Vi forventer at kampen om kontroll til slutt vil bli løst via en aksje (Entra) mot en porteføljebytteavtale, men ingen av selskapene synes å ha det travelt, og en løsning på kort sikt virker usannsynlig etter vårt syn», skriver meglerhuset ifølge nyhetsbyrået fredag.