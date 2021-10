AVA Eiendom selger handels- og konorgården i Karl Johans gate 14 til et fond under Malling & Co Investments, Malling & Co Eiendomsfond, AVA i en pressemelding.

Overtagelse finner sted fredag 1. oktober.

Bygget på over 10.000 som bestod av slitne kontorer da AVA overtok i 2015 er siden blitt pusset opp, og har de senere årene huset H&Ms flaggskipbutikk på bakkeplan. Oppover i etasjene er det fremdeles kontorer.

Karl Johans gate 14 er den gamle Wattgården som fra 1858 har ligger i krysset mellom Karl Johans gate og Kirkegata. Eiendommen har en spennende historie, og har tidligere blant annet huset landets første universitet, og Storting og Oslos hovedpostkontor.

Partene opplyser ikke hva gården ble solgt for.