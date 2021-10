Edgar Haugens heleide eiendomsselskap Ragde Eiendom omsatte for 2,26 milliarder kroner i fjor, opp fra 1,93 milliarder i 2019. Driftsresultatet landet på 1,6 milliarder, opp 23 prosent fra 2019.

Resultat før skatt endte på 1,14 milliarder kroner, mot 951 millioner året før.

Ifølge årsregnskapet ble det utbetalt utbytte på 8 millioner kroner for 2020 fra konsernet.

Ifølge årsrapporten gjorde pandemien at kontantstrømmen ble redusert fra enkelte eiendommer i fjor, men de fleste leietagerne var på vei mot normal drift og husleiebetaling. Hotelldriften har varierte derimot gjennom 2020 fra nedstengning til meget godt belegg. Og styret i Ragde Eiendom skriver at de forventer at hotelldriften vil trenge noe mer tid på å komme tilbake til normalen. Konsernet eier og drifter fire hoteller, tre i Oslo og ett i Sandnessjøen.

Ved årsskiftet eide Ragde Eiendom 1,87 millioner kvadratmeter næringseiendom, fordelt på lager, kontor, butikk/kjøpesentre, industri og hotell, i tillegg til 10.700 parkeringsplasser og 400 utleieleiligheter.