Bekreftet: Parkeringshus solgt for milliardsum

For en måned siden kunne Finansavisen melde at Bane NOR Eiendom var i ferd med å kjøpe parkeringshuset Paleet rett ved Oslo S fra Snorre Bentsens Indigo Invest for rundt én milliard kroner.

Nå bekrefter partene milliardavtalen.

Bane NOR Eiendom overtar Strandgaten 19 i Oslo fra Indigo Management for 1,09 milliarder kroner, fremgår det av en melding.

«Det er ekstremt sjelden at store eiendommer rett ved Oslo S er til salgs. Bane NOR Eiendom var derfor klare på at dette var en tomt de ønsket å investere i med et langtidsperspektiv», heter det.

Planer om å rive parkeringsdelen

Strandgaten 19 er i dag et kombinert kontor-, forretnings- og parkeringsbygg. Det ble oppført i 1987, og omfatter 16.200 kvadratmeter i bruttoareal og nær 400 parkeringsplasser fordelt på ni etasjer.

Parkeringsdelen utgjør rundt 11.000 kvadratmeter.

I januar meldte Indigo Invest til Plan- og bygningsetaten i Oslo at de er interesserte i å rive hele bygget og bygge et nytt, kun med kontorarealer.

Planleggingsperiode

Bane NOR Eiendom oppgir ingen konkrete planer for eiendommen nå, utover at den skal utvikles med kontor, handel og funksjoner for Bane NOR og jernbanen.

– Vi går nå inn i en planleggingsperiode der vi vurderer hvordan vi kan best utvikle denne tomten på en måte som gir god avkastning og eventuelt bruk som kan være til nytte for jernbanen, utviklingsdirektør Morten Austestad i Bane NOR Eiendom i meldingen.

Advokatfirmaet Wiersholm og Akershus Eiendom har bistått i transaksjonen.