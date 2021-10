Å bekjempe «space waste» vil dessuten gi betydelig utslag på bedrifters utgifter knyttet til kontorleie, mener Rashid.

– I dag går 5–10 prosent av bedrifters budsjett til å betale leie. Det betyr at leiekostnader er den største utgiftsposten etter lønn. Ved å utnytte overskuddskapasitet til fleksibelt utleie bedres dette regnestykket betraktelig, forteller Rashid.

Inspirert av Spotify

En global undersøkelse fra Accenture viser at 79 prosent ønsker å jobbe fra andre steder enn kontor eller hjemmekontor – en såkalt tredje arbeidsplass. I en ny undersøkelse av Jabra blant 5000 arbeidstakere i fem land svarer 73 prosent at en fysisk arbeidsplass vil bli mer å anse som et personalgode enn en obligatorisk måte å jobbe på.

– Dagens kontorløsninger er ikke tilpasset folks faktiske behov. Vi har hentet mye læring fra diverse abonnementstjenester, og så ingen grunn til at man ikke kan tenke tilsvarende om eiendomsbransjen, sier Rashid.

Rashid sier til Finansavisen at de har en forretningsmodell som ligner litt på Spotify. Hvor Orbit gjør kontorplasser som står ubrukt tilgjengelig for allmenheten. Utleiere kan tjene penger på å leie ut sine ubrukte kontorplasser. Det er gratis for utleiere å tilgjengeliggjøre kontorplasser i appen, og de får 85 prosent av fortjenesten.

Avtale med Obos og Storebrand

Orbit har allerede fått blant annet Obos, Skanska, Høegh Eiendom og Ragde på kundesiden, i tillegg til flere andre eiendomsaktører.

– På brukersiden så har vi gjort avtaler med flere store selskaper og blant annet 24SevenOffice, Storebrand og Multiconsult. Vi håper at flere selskaper tar i bruk løsningen og tilbyr fleksibel arbeidshverdag som en ansattgode på lik linje som et abonnement på et treningssenter, sier Rashid til Finansavisen.

Målet er å få 5.000 individuelle brukere og 200 forskjellige lokasjoner i Oslo innen utgangen av 2022. Per dags dato har de 30 lokasjoner som legges inn gradvis utover året, som ligger sentrumsnært eller langs innfartsårene til Oslo, Porsgrunn og Fredrikstad, med Lillestrøm, Stavanger og Jessheim rett rundt hjørnet.