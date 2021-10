Entra tjente 1,2 milliarder

Leieinntektene fra de 82 næringseiendommene summerte seg til 639 millioner kroner, 50 millioner mer enn i tredje kvartal 2020.

Eiendommene ble oppjustert i verdi med 780 millioner kroner, mot 892 millioner for ett år siden. Det betyr at eiendomsmassen, som utgjør rundt 1,2 millioner kvadratmeter, nå verdsettes til 64,1 milliarder kroner (inkludert utviklingstomter).

Entra (Mill. kr) 3. kv./21 3. kv./20 Leieinntekter 639 589 Verdiendringer 780 892 Resultat før skatt 1.192 1.354 Resultat etter skatt 930 1.068 Eiendomsselskap med hovedkontor i Oslo.

Adm. direktør er Sonja Horn.

Grunnlagt i 2000 etter at Statsbygg skilte ut sin kontorbyggvirksomhet.

Fikk sin nåværende selskapsform at Nærings- og fiskeridepartementet solgte seg ned og selskapet ble børsnotert høsten 2014.

Største aksjonærer er de svenske eiendomsselskapene Balder (33,7 prosent) og Castellum (31,7 prosent). Disse har økt sitt aksjeinnehav kraftig på kort tid.

Spår ny budkrig

Entra-aksjen har steget 62 prosent på Oslo Børs det seneste året etter at en rekke svenske eiendomsselskaper i tur og orden har meldt seg på i en kamp om kontrollen over det norske selskapet.

Den første raideren, SBB, har kastet kortene, men konkurrentene Balder og Castellum ligger nå nærmest side om side – Balder med 33,7 prosent og Castellum med 31,7 prosent.

Ettersom Balder dermed eier mer enn en tredjedel av selskapet, må det formelt fremsettes et pliktig bud på de resterende aksjene.

«Jeg tror dette potensielt kan være starten på en ny svensk budkrig om Entra, denne gang mellom Balder og Castellum. Vi hevet kursmålet til 220 kroner tirsdag kveld, etter at det ble kjent at Balder varsler sitt pliktbud på 202,50 kroner», sa analytiker Simen Mortensen i DNB Markets til Finansavisen 13. oktober.

I går endte Entra-aksjen på 210 kroner på Oslo Børs.

«Det blir nok en lang maktkamp mellom de to. Det blir spennende og interessant. Her kan det komme byttehandler. For eksempel porteføljeswitcher mot aksjer.»

Nybygg i sentrum

Mens svensker fekter i bakgrunnen, har Entra i tredje kvartal ferdigstilt et nybygg på 21.900 kvadratmeter i Universitetsgata 7–9 i Oslo sentrum. Skrått over gaten står også 28.100 kvadratmeter ferdig rehabilitert som «Rebel», som innbefatter et coworking-konsept. Entra jobber også med flere eiendommer i strøket.

– Siden vi begynte å jobbe med dette området, har vi sett at leienivået har økt med 20–25 prosent. Vi ser at det begynner å konkurrere med CBD (Central Business District, journ. anm.), sa adm. direktør Sonja Horn under kvartalspresentasjonen tirsdag morgen.

«År over år er porteføljens nettoyield redusert fra 4,76 til 4,22 prosent. 12 måneders rullerende leie per kvadratmeter økte fra 2.157 til 2.176, hovedsakelig drevet av prosjekter som er ferdigstilt i Oslo sentrum og av innkjøp av nye eiendommer», heter det i rapporten.

Entra mener kontorledigheten i Oslo-markedet har toppet seg på 7 prosent, og mener nivået vil falle til rundt 6,7 prosent de kommende årene. I egen portefølje er ledigheten 2,7 prosent.

– Før pandemien så vi at mange ønsket å fortette bruken av kontorene, men den trenden er reversert nå, hevder Horn.