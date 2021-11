Kjøper mer i Asker

Asker Næringseiendom og Elvely Holding kjøper tomt fra Asker kommune. Den såkalte E1-tomta er ferdig detaljregulert og ligger ved det nye planlagte torget, kun 100 meter fra togstasjonen i Asker. Det skal oppføres et bygg på cirka 6.200 kvadratmeter som vil enten bli utviklet som et sentrumshotell, et rent kontorbygg eller et helsehus.

Asker Næringseiendom eies av AVA Eiendom og Aspelin-familien og er det største kontoreiendomsselskapet i Asker sentrum.

FA