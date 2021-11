Har aldri hatt høyere omsetning og EBITDA

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.00

Self Storage Group (SSG) leverte et rekordkvartal med all-time high inntekter og EBITDA. Omsetningen økte med 24 prosent, til 92,84 millioner kroner, mens EBITDA steg med 21 prosent til 58,2 millioner.

Selskapet gjennomførte i august en rettet emisjon på 300 millioner kroner i bruttoproveny, som ga en egenkapital ved utgangen av kvartalet på 1.549 millioner kroner.

Det nåværende arealet som kan leies ut økte med 15.100 kvadratmeter i årets ni første måneder, bestående av 7.700 fra organisk vekst og 9.400 kvadratmeter fra oppkjøpet av Dit Pulterkammer.

Self Storage Group gjentar målet om å åpne 12.000-14.000 utleiebare kvadratmetere i 2021, og venter samme vekstrate i 2022 som i 2021.

Self Storage Group Tilbyr minilagre til privatpersoner og bedrifter. Har hovedkontor i Oslo.

Adm. direktør er Fabian Emil Søbak.

Daværende OK Minilager ble etablert av far og sønn Fabian Emil og Gustav Søbak i 2009.

Fikk nåværende selskapsform etter oppkjøpet av City Self Storage i 2016.

Centerbridge Partners kjøpte seg inn og ble hovedeier i januar 2020, da Øystein Stray Spetalen solgte seg ut.

SSG opplyser at de fortsetter å investere i deres digitale plattformer, for å øke automasjon og kundetilfredshet. Et nytt branding-prosjekt har blitt ferdigstilt, og ny identitet samt kommunikasjonsstrategi for deres to merkevarer vil bli rullet ut i løpet av fjerde kvartal 2021 og 2022.

Pr. 30. september 2021 har konsernet 126 anlegg i Skandinavia med totalt utleieareal på 205.100 kvadratmeter. Gjennomsnittlig belegg for tredje kvartal var på 91,6 prosent, mot 85,2 prosent i samme periode i fjor, til en snittpris på 2.321 kroner pr. år.

Les hele kvartalsrapporten her.