Entra venter snarlig Balder-bud

Entra venter at Balder vil lansere et pliktig bud på Entra innen kort tid, og styret i Entra oppfordrer aksjonærer til å avstå fra å gjøre tiltak som kan være til skade for deres interesser og utvise forsiktig i handel av aksjen, går det frem av en melding fredag.

Styret vil senest en uke før utløpet av tilbudsperioden gi en anbefaling til aksjonærene om de skal akseptere det obligatoriske budet eller ikke.

I dialog om Oslo Areal

Videre viser Entra til melding fra Gjensidige Forsikring 26. oktober at selskapet er i løpende dialog vedrørende et planlagt salg av Oslo Areal AS.

Styret anser dette som «en strategisk mulighet for Entra», og vil i lys av omstendighetene informere om at Entra er en av flere interessenter som er i løpende dialog med selgerne til Oslo Areal AS.