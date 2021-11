Self Storage Group har inngått en avtale om å overta en eiendom i Lundevegen 10 i Vennesla, opplyser minilagerkonsernet onsdag.

Verdien av transaksjonen oppgis til 6,2 millioner kroner.

Den aktuelle eiendommen har et potensielt utleiebart areal på 800 kvadratmeter. Self Storage Group regner med å åpne minilagervirksomhet her i tredje kvartal 2022, under merkenavnet OK Minilager.

– Med denne investeringen vil OK Minilager passere ti fasiliteter i Agder fylke og styrke vår posisjon som nummer én i regionen, sier konsernsjef Fabian Søbak i meldingen.

I dag har Self Storage Group 126 fasiliteter totalt rundt om i Skandinavia. Samlet utleiebart areal utgjorde 165.300 kvadratmeter pr. tredje kvartal.