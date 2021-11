Lavere leieinntekter, men resultatet bykset opp 55 prosent for Thon

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 10.00

Olav Thon Eiendomsselskap leverte 35 millioner mindre i netto leieinntekter i tredje kvartal, sammenlignet med samme periode i fjor, og kan forklares blant annet av at avsetningen til tap på kundefordringer ble redusert (inntektsført) med 31 millioner kroner i tredje kvartal i 2020, mens avsetningen i år ble holdt uendret.

Driftsresultatet gjorde derimot et byks og steg med 28 prosent, til 1.055 millioner kroner.

Resultatet før skatt økte med 55 prosent, til 1.099 millioner kroner, mens resultatet før skattekostnad, verdiendringer og valuta utgjorde 512 millioner kroner.

Konsernets finansielle posisjon ble ytterligere styrket, og ved utgangen av kvartalet var konsernets egenkapitalandel på 49 prosent og likviditetsreserven var på 8.425 millioner kroner.

Omsetningen i kjøpesenterporteføljen, som eies av konsernet, var 14.077 millioner kroner i tredje kvartal, en økning på to prosent fra 2020, og på 15 prosent fra 2019.

Eiendomsselskapet skriver i rapporten at gjenåpningen av samfunnet har medført en markant oppgang i norsk økonomi, og at markedet for næringseiendom har utviklet seg positivt. «Etterspørselen etter næringseiendom som investeringsobjekt er svært høy», fremgår det av rapporten.

Olav Thon Eiendomsselskap tredje kvartal (Mill. kr) 3.kv./21 3.kv./20 Leieinntekter 687 722 Driftsresultat 1.055 824 Resultat før skatt 1.099 711 Resultat etter skatt 810 566