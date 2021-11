Aurora Eiendom har tirsdag lagt frem sine tall for tredje kvartal 2021, det første operative kvartalet i selskapets historie.

Regnskapet er gjort opp med et resultat før skatt på 782 millioner kroner, i hovedsak drevet frem av oppskrivninger på 739 millioner kroner. Netto leieinntekter bidro med 66 millioner kroner i kvartalet.

Oppskrivningene sørget for å løfte driftsresultatet over 800 millioner, og markedsverdien av kjøpesenterporteføljen var ved utgangen av kvartalet drøyt 5,2 milliarder kroner.

– Litt spesiell regnskapseffekt

Aurora Eiendom, med Joh. Johannson, Christian Ringnes, Petter Stordalen og familiene Løseth og Varner på eiersiden, kjøpte i sommer opp nesten alle restene av Steen & Strøm. Fem av de ti gjenværende sentrene ble overdratt for 4,8 milliarder kroner.

– Hvordan kan dere skrive opp noe dere kjøpte i sommer med 20 prosent?



– Forklaringen er tredelt. For det første har en god jobb blitt gjort på utleiesiden, noe som har gitt høyere inntekter enn lagt til grunn ved oppkjøpet. Videre har vi hentet inn en ekstern verdivurdering som landet på et noe lavere yield-nivå enn vi kjøpte på. Resten er en effekt av at vi har tatt i bruk regnskapsprinsippet IFRS, sier konsernsjef Lars Ove Løseth til Finansavisen.

– Mens vi på inngående balanse legger netto eiendomsverdier (altså etter skatterabatt) til grunn, skal vi ifølge IFRS legge brutto markedsverdier til grunn i utgående balanse. Dette utløser en litt spesiell regnskapseffekt som gjør at oppskrivningen ser mer dramatisk ut enn den er, utdyper han.

Steen & Strøm-rester

Løseth er selvsagt fornøyd med å kunne vise en positiv verdijustering, men understreker at det er driften fremover som skal gjøre Aurora Eiendom til et interessant investeringsobjekt.

Porteføljen omfatter kjøpesentrene Vinterbro (Ås), Nordbyen (Larvik), Nerstranda (Tromsø), Amanda (Haugesund) og Farmandstredet (Tønsberg). Aurora Eiendom eier også 50 prosent av Alti Forvaltning, som forvalter 31 kjøpesentre inklusive Auroras egne.

Aurora-porteføljen hadde i kvartalet 0,3 prosent vekst i butikkomsetningen fra samme periode i fjor, men så mye som 10,5 prosent fra tredje kvartal 2019. Sistnevnte kvartal representerer ifølge konsernsjef Lars Ove Løseth «de seneste ordinære markedsforholdene før pandemien».

«Konstant jakt» etter mer

«Det å gå tungt inn i kjøpesentereiendom ser motstridende ut grunnet oppmerksomheten netthandel har fått de seneste årene, men vi har en sterk tro på at kjøpesentre vil ha en viktig funksjon i det norske samfunnet fremover,» skriver Løseth i rapporten.

«Kjøpesentre tjener fortsatt som en av de viktigste markedsplassene for handel, samtidig som de styrker sin posisjon som destinasjoner for andre ærender – som steder for å tilbringe fritid og møte venner og familie for ulike aktiviteter,» fortsetter han.

Auroras eiere og konsernsjef har ambisjoner om å øke porteføljen, og «ser konstant etter nye investeringsmuligheter».

Rapporten her.