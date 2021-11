SJØMATEIENDOM: – Eiendommene våre ligger enten ved naturressurser som er viktige for leietagerne, nær deres kunder eller i clustere med mange ulike selskaper, sier finansdirektør i KMC Properties, Kristoffer Holmen. Her fra et anlegg på Vestvågøy i Lofoten som leies av Insula Produksjon. Foto: kmc Properties