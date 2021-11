Flere primærinnsidere har kjøpt aksjer i R8 Property, ifølge meldinger torsdag kveld.

R8 Group AS som er relatert til adm. direktør Emil Eriksrød i R8 Property har kjøpt 43.000 aksjer til kurs 34,45 kroner pr. aksje. Etter kjøpet eier R8 Group 9,79 millioner aksjer i R8 Property, og det opplyses at Eriksrød ikke eier noen aksjer personlig eller gjennom andre forbindelser.

Aubert Invest AS, Holta & Co AS, og Sonja og Emil Auberts Legat, som er relater til styreleder George Aubert i R8 Property har hver seg kjøpt 14.000 aksjer, totalt 42.000 aksjer, til kurs 34,45 kroner pr. aksje.

Etter kjøpene eier Aubert Invest AS 545.042 aksjer i R8 Property, Holta & Co eier 389.000 aksjer, mens Sonja og Emil Auberts Legat eier 151.000 aksjer i R8 Property.

I tillegg har Brødrene Jensen AS som relatert til styremedlem Leif Oddvin Jensen i R8 Property kjøpt 43.000 aksjer til kurs 34,45 kroner pr. aksje.

Etter kjøpet eier Brødrene Jensen 2.937.478 aksjer i R8 Property.