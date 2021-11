STENGT UTE: Coor tror de som jobber for mye på hjemmekontor har større sannsynlighet for å bytte jobb enn kontoristene. Her Trine Hagfors (t.v.), leder for rådgivningsmiljøet i Coor, og HR-direktør Katrine Hverven Sontum. Foto: Eivind Yggeseth