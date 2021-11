ABG Sundal Collier hever kursmålet på KMC Properties

ABG Sundal Collier mener KMC Properties-aksjen fortsatt ser attraktiv ut og oppjusterer kursmålet på selskapet til 11,5 kroner pr aksje, fra tidligere 9 kroner pr aksje. Det fremkommer av en analyse publisert fredag etter børsstenging, hvor meglerhuset også opprettholder kjøpsanbefaling.



Meglerhuset er av den formening at KMC Properties har høyere omsetningspotensial i tiden fremover grunnet nye eiendommer i porteføljen, hvilket medfører at selskapet fortsatt ser attraktivt ut – til tross for at tredjekvartalsrapporten viste en omsetning om lag 10 prosent under meglerhusets estimater for tredje kvartal.