Kjøper resten av Halden-eiendom for 8 millioner

Self Storage Group har inngått en avtale om å overta en eiendom i Sørliveien 84 i Halden, opplyser minilagerselskapet.

Eiendommen verdsettes til 8 millioner kroner med transaksjonen. Den har et utleiebart areal på 1.400 kvadratmeter.

Sluttføring av kjøpet ventes å finne sted i første kvartal 2022.

Den nye eiendommen er en seksjon i en bygning der Self Storage Group allerede eier og drifter eksisterende minilagerfasiliteter under merkenavnet City Self Storage. Med det nye kjøpet tar selskapet over hele bygningen. Den nye eiendommen er imidlertid utleid nå, og konverteringen til minilagre skjer så snart dette leieforholdet utløper.

– Med denne investeringen styrker vi vår posisjon som markedsleder i Østfold-regionen, i tråd med vår strategi om å øke for selveide portefølje i utvalgte markeder, sier Self Storage Group-sjef Fabian Søbak i meldingen.