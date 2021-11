Self Storage Group kjøper eiendom i Trondheim

Self Storage Group har inngått en avtale om å kjøpe Nordslettvegen 4B i Trondheim for 17 millioner kroner. Lageret er ventet å åpne i andre kvartal 2023 under OK Minilager-merket.

Onsdag formiddag meldte Self Storage Group at selskapet har inngått en avtale om å overta en eiendom i Sørliveien 84 i Halden. Eiendommen verdsettes til 8 millioner kroner med transaksjonen. Den har et utleiebart areal på 1.400 kvadratmeter.