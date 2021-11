EKSTREM RIFT OM TROFÉEIENDOMMER: – Store, sentrale hotellobjekter i Stockholm og København har yielder som selv vi er veldig overrasket over, sa Petter A. Stordalen under en samtale med Trygve Hegnar på Finansavisens Eiendomskonferanse. Her er de på vei til scenen i en fullsatt sal på Grand Hotel. Foto: Iván Kverme