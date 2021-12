Styret i Entra har vurdert tilbudet fra Fastighets Balder AB og anbefaler budet for aksjonærer opptatt av likviditet og/eller visibilitet på fremtidig eierskap og selskapsstyring (inkludert utbyttepolitikk), men ikke for langsiktige aksjonærer opptatt av langsiktige verdiskapningspotensiale, og som legger mindre vekt på aksjenes fremtidige likviditet, opplyses det i en børsmelding.

«Selv om tilbudet finansielt kunne ha vært mer attraktivt, anbefaler styret at aksjonærer som er opptatt av aksjenes likviditet og/eller visibilitet på fremtidig eierskap og selskapsstyring (inkludert utbyttepolitikk) aksepterer tilbudet. Alternativt anbefales det at aksjene selges i markedet dersom aksjekursen er høyere enn i tilbudet», anbefaler styret.

«For aksjonærer med fokus på Entras langsiktige verdiskapningspotensiale, og som legger mindre vekt på aksjenes fremtidige likviditet, selskapets eierskap og selskapsstyring, mener styret at tilbudet ikke er tilstrekkelig attraktivt til at styret kan gi en anbefaling om at Tilbudet bør aksepteres», skriver de videre.

Entras aksjonærer oppfordres til å vurdere tilbudet grundig i lys av styrets anbefaling og tilbudsdokumentet samt annen tilgjengelig informasjon, og basert på dette selv gjøre seg opp en mening om de skal akseptere eller avslå tilbudet.