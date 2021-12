Black Sea Property tror på låneløsning i januar

Det vises til tidligere børsmeldinger fra Black Sea Property vedrørende den pågående prosessen for å formalisere og inngå endelig dokumentasjon i forbindelse med et lånetilbud på 12 millioner euro til datterselskapet EPO Aheloy OOD. Styret anslår på nåværende tidspunkt at endelig dokumentasjon for lånet kan være på plass i januar 2022, ifølge en melding tirsdag.

Prosessen for å formalisere lånetilbudet til endelig låneavtale er fortsatt pågående og selv om prosessen har tatt lenger tid enn antatt er selskapet fortsatt trygge på at prosessen til slutt vil være vellykket.

Videre opplyses det at styret sammen med sin lokale bulgarske partner vil benytte tiden frem til januar for å vurdere om det er mulig å åpne Sunrise Gardens Resort for sommersesongen 2022.