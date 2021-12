Blar opp over 7 mill. like ved E18

Self Storage Group har inngått en avtale om å overta en eiendom i Molandsveien 339 i Arendal for 7,1 millioner kroner, opplyses det i en melding onsdag.

Eiendommen har et utleiebart areal på 850 kvadratmeter.

Self Storage Group har planer om å åpne minilagervirksomhet på eiendommen i fjerde kvartal 2022, under merkenavnet OK Minilager.

Konsernsjef Fabian Søbak påpeker i meldingen at eiendommen ligger nær E18, og at konsernet med denne investeringen styrker sin ledende posisjon både i Arendal og i Agder.