Dette er det andre svenske boligutleie-prosjektet Vatne kjøper fra SPG. For ett år siden kjøpte Vatne Property 300 svenske utleieboliger for 640 millioner kroner.

– Vi er glade for å kunne gjennomføre vår andre transaksjon med SPG og enda et kjøp av utleieleiligheter i Sverige. Vi vil takke SPG og våre rådgivere for et godt samarbeid og ser frem til å gjøre ytterligere kjøp av utleieleiligheter i det svenske markedet i 2022, sier Einar Futsæther, Head of Investments i Vatne Property i en pressemelding.

Prosjektet ligger i umiddelbar nærhet til Strömstad sentrum. Boligene ferdigstilles fortløpende og siste bygg skal være innflytningsklar høsten 2023.

AVTALE OM KJØP: Utleieleilighetene i Strømstad er under bygging. Illustrasjon: SPG

– SPG kjøpte prosjektet i Strömstad høsten 2018, med en pågående detaljplan, og har de siste tre årene arbeidet intenst med å sikre gjennomføringen av prosjektet, som består av 256 utleieleiligheter. Siden prosjektet er under bygging, var det naturlig å finne en langsiktig eier, sier Knut Holte, Managing Partner i SPG i pressemeldingen.

AVTALE OM SALG: Knut Holte, managing partner i Scandinavian Property Group. Foto: Iván Kverme

Investeringer i utleieboliger i Sverige er en av de mest attraktive risk/reward-investeringene innen eiendom i Skandinavia nå, sa Knut Holte i SPG til Finansavisen i oktober i år.

– Svenskene står i kø for å leie på attraktive beliggenheter og det er en svært lav nedside for investorene siden dette er en sikker og langsiktig kontantstrøm. Prosjektene er også enklere å belåne og man slipper risikoen med å oppnå et visst forhåndssalg, sa Holte blant annet.